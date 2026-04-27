Montaigut-sur-Save

CONCERT LUTH ORIENTAL ET PERCUSSIONS INDIENNES

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le virtuose oudiste Lakhdar Hanou et le maestro indien Debajyoti Sanyal vous proposent un concert à L’espace Tribuche, avec un beau programme !

Le virtuose oudiste Lakhdar Hanou et le maestro indien Debajyoti Sanyal, issu d’une famille de musiciens, unissent leurs univers dans un duo complice et profondément harmonieux. Ensemble, ils proposent des improvisations d’une intensité rare. Ce duo insolite marie traditions et sonorités contemporaines, offrant une rencontre unique entre le oud et le tabla. À travers leur performance, ils explorent la spiritualité et les confluences musicales de l’Inde et de l’Orient, révélant des dialogues inattendus entre cultures et esthétiques. 12 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

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English :

Wadi virtuoso Lakhdar Hanou and Indian maestro Debajyoti Sanyal present a concert at L’espace Tribuche, with a great program!

L’événement CONCERT LUTH ORIENTAL ET PERCUSSIONS INDIENNES Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE