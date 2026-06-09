Ciné en plein air à Rougnat Un p’tit truc en plus Rougnat
Ciné en plein air à Rougnat Un p’tit truc en plus Rougnat vendredi 17 juillet 2026.
Rougnat
Ciné en plein air à Rougnat Un p’tit truc en plus
Rougnat Creuse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Dès 19h30 Venez profiter d’un moment convivial avec notre barbecue et buvette
Inscriptions au 06 87 85 88 03
A 21h45 Place à la magie du cinéma sous les étoiles et pour accompagner la séance snack sucrés sur place ( pop-corn, crêpes , gaufres … de quoi se régaler !)
N’oublier pas chaise, futa, serviette ou tout autre matériel qui vous permettra d’être à l’aise durant le film ! .
Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 85 88 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné en plein air à Rougnat Un p’tit truc en plus
L’événement Ciné en plein air à Rougnat Un p’tit truc en plus Rougnat a été mis à jour le 2026-06-09 par Marche et Combraille en Aquitaine
À voir aussi à Rougnat (Creuse)
- Fête (patronale) à Rougnat Rougnat 19 juin 2026