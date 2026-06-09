Ciné en plein air à Rougnat Un p’tit truc en plus Rougnat vendredi 17 juillet 2026.

Rougnat

Ciné en plein air à Rougnat Un p’tit truc en plus

Rougnat Creuse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dès 19h30 Venez profiter d’un moment convivial avec notre barbecue et buvette

Inscriptions au 06 87 85 88 03

A 21h45 Place à la magie du cinéma sous les étoiles et pour accompagner la séance snack sucrés sur place ( pop-corn, crêpes , gaufres … de quoi se régaler !)

N’oublier pas chaise, futa, serviette ou tout autre matériel qui vous permettra d’être à l’aise durant le film ! .

Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 85 88 03

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English : Ciné en plein air à Rougnat Un p’tit truc en plus

L’événement Ciné en plein air à Rougnat Un p’tit truc en plus Rougnat a été mis à jour le 2026-06-09 par Marche et Combraille en Aquitaine