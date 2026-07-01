Ciné en plein air Flow Le chat qui n’avait plus peur de l’eau Étang communal Blâmont

Informations pratiques

Blâmont

Ciné en plein air Flow Le chat qui n’avait plus peur de l’eau

Étang communal 1 Route de Cirey Blâmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le Service Culture de la Communauté de communes de Vezouze en Piémont présente une séance de cinéma en plein air avec Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau , film d’animation de Gints Zilbalodis. Tout Public. Gratuit.

Boissons et restaurations sur place dès 19hTout public

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Étang communal 1 Route de Cirey Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 45 84

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English :

The Culture Department of the Vezouze en Piémont Community of Municipalities presents an outdoor movie screening of Flow, the Cat Who Was No Longer Afraid of Water, an animated film by Gints Zilbalodis. For all ages. Free admission.

Food and drinks available on site starting at 7:00 p.m.

L’événement Ciné en plein air Flow Le chat qui n’avait plus peur de l’eau Blâmont a été mis à jour le 2026-07-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS