Découverte de La Route des Énergies Renouvelables à vélo Lorraine Énergies Renouvelables Blâmont vendredi 31 juillet 2026.

Blâmont

Découverte de La Route des Énergies Renouvelables à vélo

Lorraine Énergies Renouvelables 2 Place Général de Gaulle Blâmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez La Route des Énergies Renouvelables à vélo à travers une balade conviviale de 15km autour de Blâmont. Entre paysages ruraux, petites routes et échanges sur la transition énergétique, venez pédaler, observer et comprendre comment ces projets s’intègrent concrètement dans notre quotidien. À partir de 14 ans. Tarifs: 10€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans.Tout public

10 .

Lorraine Énergies Renouvelables 2 Place Général de Gaulle Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

Discover the Renewable Energy Trail by bike on a leisurely 15-km ride around Blémont. Amid rural landscapes, small roads, and discussions about the energy transition, come pedal, observe, and learn how these projects are actually integrated into our daily lives. Ages 14 and up. Prices: 10? per person; free for those under 18.

L’événement Découverte de La Route des Énergies Renouvelables à vélo Blâmont a été mis à jour le 2026-06-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS