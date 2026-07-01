Projection en plein air du film LYNX Rue des Tlleuls Blamont

Informations pratiques

Blamont

Projection en plein air du film LYNX

Rue des Tlleuls Place des Tilleuls Blamont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Projection en plein air du film LYNX de Laurent Geslin.

Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec la Commune.

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2021 | 1h22 | documentaire | tout public

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu… Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé… Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par les humains. .

Rue des Tlleuls Place des Tilleuls Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org

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English : Projection en plein air du film LYNX

L’événement Projection en plein air du film LYNX Blamont a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD