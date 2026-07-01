Ciné en plein air « Un P’tit Truc en Plus », Complexe sportif du Zéphir, Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Ciné en plein air « Un P’tit Truc en Plus » Samedi 4 juillet, 19h00 Complexe sportif du Zéphir Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Les jeunes élu·es du Conseil Municipal Junior vous donnent rendez-vous pour une soirée cinéma en plein air samedi 4 juillet sur la piste d’athlétisme du complexe sportif du Zéphir.

Imaginé et organisé par des jeunes de 9 à 17 ans, l’événement débutera dès 19h avec des animations gratuites : jeux en bois, maquillage, origamis et karaoké. Les membres du CMJ seront présents pour accueillir le public et animer les différentes activités.

Sur place, chacun pourra profiter d’un food-truck, de gaufres, de pop-corn et d’un bar sans alcool avant la projection du film « Un p’tit truc en plus », prévue à la tombée de la nuit.

Gratuit. Pensez à apporter votre couverture ou votre siège pliant.

Complexe sportif du Zéphir Rue de la Tannerie 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un évènement familial et gratuit proposé par les jeunes du CMJ