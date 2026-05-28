Ciné-game Mortal Kombat II Rue du Théâtre Hendaye
Ciné-game Mortal Kombat II Rue du Théâtre Hendaye vendredi 29 mai 2026.
Hendaye
Ciné-game Mortal Kombat II
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Jeu sur grand écran de 19h30 à 20h30 suivi de la projection du film Mortal Kombat II (gratuit avec le billet acheté de la séance).
Interdit aux -12 ans.
Petite restauration entre les séances. .
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 lesvarietes@hendaye.fr
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English :
L’événement Ciné-game Mortal Kombat II Hendaye a été mis à jour le 2026-05-26 par Hendaye Tourisme & Commerce
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