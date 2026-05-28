Ciné-game Mortal Kombat II Rue du Théâtre Hendaye

Hendaye

Ciné-game Mortal Kombat II

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Jeu sur grand écran de 19h30 à 20h30 suivi de la projection du film Mortal Kombat II (gratuit avec le billet acheté de la séance).

Interdit aux -12 ans.

Petite restauration entre les séances. .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 lesvarietes@hendaye.fr

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English :

L’événement Ciné-game Mortal Kombat II Hendaye a été mis à jour le 2026-05-26 par Hendaye Tourisme & Commerce