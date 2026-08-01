Ciné gourmand sous les étoiles à la ferme Aïoli Caganis Ferme Aïoli Caganis Martigues

Informations pratiques

Martigues

Ciné gourmand sous les étoiles à la ferme Aïoli Caganis

Samedi 29 août 2026 de 17h30 à 23h30. Ferme Aïoli Caganis Chemin des Gides Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:30:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Une soirée sous les étoiles à la ferme Aïoli Caganis de Martigues autour de la sensibilisation et du partage. Savourez un dîner champêtre suivi d’une projection en plein air.Familles

La ferme Aïoli Caganis est le lieu idéal pour se faire plaisir et soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement. Vivez une expérience exceptionnelle dans une ferme pas comme les autres implantée dans la plaine agricole de Saint-Pierre-les-Martigues.



Au programme de cette soirée exceptionnelle

– De 17h30 à 18h apéritif champêtre et convivial avec des saveurs locales et de saison légumes, panisses, beignets de courgettes, anchoïade… le tout accompagné de vin et d’un cocktail surprise préparé avec les fruits de la ferme.



– A 19h30 repas à table. Un dîner composé d’une entrée, d’un plat avec son accompagnement, d’un dessert maison et d’un café.



– A 21h projection sur grand écran et en plein air du film documentaire Coincé ? Coup de chaud dans les calanques de Sacha Bollet.



– De 22h à 23h échanges et débat avec la réalisatrice Sacha Bollet, suivi d’une table ronde sur l’adaptation de l’agriculture locale face aux changements climatiques avec les témoignages de maraîchers engagés, et la présence de Jeff Mauffrey (enseignant-chercheur, maitre de conférences en écologie) et de Fabrice Bernard, directeur international et mécénat du conservatoire du littoral. .

Ferme Aïoli Caganis Chemin des Gides Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

An evening under the stars at the Aïoli Caganis farm in Martigues, centered on raising awareness and sharing. Enjoy a country-style dinner followed by an open-air film screening.

L’événement Ciné gourmand sous les étoiles à la ferme Aïoli Caganis Martigues a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues