Semaine halieutique, championnat de pêche haute mer Ferrières Martigues

Martigues

Semaine halieutique, championnat de pêche haute mer

Du lundi 10 au samedi 15 août 2026. Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-10

La semaine halieutique de Martigues se déroule mi-août. Un championnat national de pêche en haute mer suivi d’une pesée aux poissons sur le parvis de l’Hôtel de Ville.Familles

L’un des évènements incontournables de l’été à Martigues.

Chaque fin de journée, les pêcheurs rentrent au port et procèdent à la pesée de poissons. Le pêcheur ayant le plus gros poisson en fin de championnat est le grand vainqueur.

Terminez la soirée sur le port autour d’un repas convivial en musique.



Le public a rendez-vous à 17h30 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville pour l’arrivée des bateaux et la pesée des poissons.

Samedi 15 août 1/2 journée de rattrapage si mauvaise météo.

Défilé des équipages, cérémonie de clôture et remises des prix.



Les soirées dansantes avec repas sont proposées sur trois jours, de 20h à minuit, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Martigues.

La notoriété de ces soirées n’est plus à démontrer et l’engouement des martégaux et des touristes présents en cette période fait que ces soirées sont attendues avec impatience. .

Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@clubnautiquemartigues.fr

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English :

Martigues Fishing Week takes place in mid-August. A national deep-sea fishing championship is held, followed by a fish weigh-in on the forecourt of the Town Hall.

L’événement Semaine halieutique, championnat de pêche haute mer Martigues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Martigues