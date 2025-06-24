Comptes & légendes de famille Ferrières Martigues

Bouches-du-Rhône

Émilie reçoit une mystérieuse carte postale des années 1960. Ce signe venu du passé l’entraîne, avec son compagnon Constant, dans un road-trip aussi burlesque qu’existentiel.

Un accident bouleverse leur voyage projetés dans une étrange suspension du temps, Émilie et Constant traversent un monde mêlant souvenirs, fantasmes et vérités cachées.

La scène devient un plateau hybride, entre théâtre vivant et cinéma miniature des maquettes manipulées à vue, une caméra filmant en direct, et des projections vidéo plongent le spectateur dans un univers mouvant où le réel, l’imaginaire et la mémoire s’entrelacent. Comptes & légendes de famille tisse avec humour et poésie une fresque intime sur la transmission familiale, la reconstruction de soi, et l’éternelle quête de sens. Entre comédie décalée, vertige existentiel et bricolage enchanté, cette aventure scénique invite chacun à retrouver, au fond de lui-même, son propre “Scrupt” intérieur ce lieu caché où se mêlent la douleur, le rêve, et la renaissance. .

English :

Émilie receives a mysterious postcard from the 1960s. This sign from the past takes her and her companion Constant on a road trip that is as burlesque as it is existential.

German :

Émilie erhält eine mysteriöse Postkarte aus den 1960er Jahren. Dieses Zeichen aus der Vergangenheit nimmt sie und ihren Begleiter Constant mit auf einen ebenso burlesken wie existenziellen Roadtrip.

Italiano :

Émilie riceve una misteriosa cartolina degli anni Sessanta. Questo segno del passato porta lei e il suo compagno Constant in un viaggio on the road tanto burlesco quanto esistenziale.

Espanol :

Émilie recibe una misteriosa postal de los años 60. Esta señal del pasado la lleva a ella y a su compañero Constant a un viaje por carretera tan burlesco como existencial.

