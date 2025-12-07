Gaming Party, la mensuelle, Quartier notre dame des marins, Martigues

Gaming Party, la mensuelle Vendredi 29 mai, 18h00 Quartier notre dame des marins Bouches-du-Rhône

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:00:00+02:00

Présentation

Venez explorer une variété de jeux vidéo, des classiques rétro aux dernières tendances sur PC. Vivez l’expérience immersive de la réalité virtuelle. Et laissez vous séduire par notre sélection de jeu de société. Rejoignez-nous pour découvrir, partager et créer des souvenirs ludiques. Rendez-vous pour une soirée de divertissement où la communauté des joueurs Martégaux se réunit pour célébrer la passion du jeu vidéo.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

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Localisation

Quartier notre dame des marins martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. Jeux-vidéos gaming

Ville de Martigues / EPN