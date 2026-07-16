Martigues dans Minecraft, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
jeudi 6 août 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues
Informations pratiques
Martigues dans Minecraft 6 et 7 août EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Gratuit, Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T10:00:00+02:00 – 2026-08-07T12:00:00+02:00
Présentation
Poursuis le travail collectif de création de Martigues dans l’univers de Minecraft .
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques
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