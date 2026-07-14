Stage d’été de Rugby plage et activités aquatiques 100% filles La Coudoulière Martigues

Informations pratiques

Martigues

Stage d’été de Rugby plage et activités aquatiques 100% filles

Du lundi 10 au vendredi 14 août 2026 de 9h à 17h. La Coudoulière Avenue Urdy Milou Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 130 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Le Martigues Rugby Club organise un stage d’été exclusivement réservé aux jeunes filles nées entre 2012 et 2016, ouvert à toutes, débutantes ou confirmées.

Durant cinq jours, les participantes pourront découvrir et pratiquer de nombreuses activités sportives et nautiques dans un cadre convivial et sécurisé :



Rugby et Beach Rugby

Paddle

Plongée

Pédalo

Sortie bateau

Rame traditionnelle

Watergames

Activités multisports



Ce stage a pour objectif de promouvoir la pratique sportive féminine, le vivre-ensemble, la confiance en soi et la découverte des activités de plein air proposées sur le territoire martégal.



Au-delà de la découverte sportive, ce stage s’inscrit dans une démarche de promotion de l’égalité et des droits des femmes. Un atelier citoyen spécialement conçu pour les participantes permettra d’aborder, de manière ludique et adaptée à leur âge, les thèmes du respect, de la confiance en soi, de l’égalité filles-garçons et de l’engagement citoyen. Cette semaine se clôturera par un moment convivial réunissant les jeunes participantes et leurs familles autour d’un repas festif, célébrant les valeurs de partage, de solidarité et d’émancipation portées par le projet. .

La Coudoulière Avenue Urdy Milou Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 74 88 48 70 secretariatmrc@gmail.com

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English :

Martigues Rugby Club is organizing a summer camp exclusively for girls born between 2012 and 2016, open to all—from beginners to experienced players.

L’événement Stage d’été de Rugby plage et activités aquatiques 100% filles Martigues a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Martigues