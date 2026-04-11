Ciné-goûter Jeune Pousse Place Dinan Le Croisic

Le Croisic

Ciné-goûter Jeune Pousse

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Jeune Pousse

Ciné-goûter

Tout public 33 mins • De Collectif Aventure, Animation, Famille

S’élever, prendre sa place, faire entendre sa voix, affirmer ses choix, s’armer de courage, apprendre, commettre des erreurs, pardonner. Planter une petite graine et attendre, patiemment, qu’elle pousse. N’y-a-t-il pas plus audacieux qu’un enfant qui s’émancipe ?

Programme de 6 courts métrages

Suivez le guide ! de Romane Gobillot, Mathilde Cabias, Louna Feys, Amandine Marcante et Maylis Moritz (France, 2024, 4′) Dans un vieux manoir, un chat fait visiter les lieux à trois jeunes chiots une balade pleine de surprises dans chaque pièce de la maison, de la cave… au grenier !

Le Saut du pingouin d’Anastasia Sokolova (Russie, 2022, 5′) En haut d’une falaise, des jeunes pingouins se préparent à accomplir leur premier plongeon dans l’océan. Tous y parviennent sauf un, effrayé par les profondeurs sous-marines. Heureusement, il recevra l’aide d’un compagnon inattendu…

Un petit quelque chose d’Elena Walf (Allemagne, 2015, 7′) L’huile, l’or et le feu sont les trésors des montagnes géantes et puissantes. La petite montagne, elle, ne possède qu’un minuscule et étrange petit quelque chose…

Le Petit Lynx gris de Susann Hoffmann Allemagne, 2014, 3′) Au milieu de la cour de récréation, chacun a sa couleur, mais petit Lynx est gris. Rejeté par les autres, il est prêt à tout pour se faire des amis.

Lena’s Farm: Derring-Do d’Elena Walf (Allemagne, Croatie, 2025, 6′) Trois petits poussins explorent la ferme de Lena, mais l’un d’eux est beaucoup plus téméraire et risque d’attirer des ennuis aux deux autres.

Le Rêve de Sam de Nölwenn Roberts (France, 2018, 8′) Sam, une petite souris persévérante, n’a qu’une seule obsession dans la vie voler avec les hirondelles. Pour réaliser son rêve le plus fou, Sam va devoir affronter de nombreux obstacles comme les lois de l’apesanteur, la nature déchaînée et l’incompréhension de ses amis de la forêt. .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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L’événement Ciné-goûter Jeune Pousse Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44