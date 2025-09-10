Ciné-goûter Mary Anning PA de l’Hérmitage Dinard

Ciné-goûter Mary Anning PA de l’Hérmitage Dinard mercredi 10 septembre 2025.

Ciné-goûter Mary Anning

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-09-10 14:45:00

fin : 2025-09-10

2025-09-10

Émeraude Cinéma présente « Mary Anning » en avant-première.

01h12 De Marcel Barelli Sorti en septembre 2025

Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi : sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses…

Goûter offert par la Coop Bio. .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

