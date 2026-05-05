Evènement Emeraude Cinéma Chimères Emeraude Cinémas Dinard
Evènement Emeraude Cinéma Chimères Emeraude Cinémas Dinard mardi 30 juin 2026.
Dinard
Evènement Emeraude Cinéma Chimères
Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Chimères .
En présence de la réalisatrice Aurore Patris et du musicologue et chef d’orchestre Patrick Otto.
Patrick Otto est chercheur, musicien et musicologue. Sa vie est rythmée par ses cours, ses concerts et les moments où il se met à écrire. Il nous livre comment il procède pour composer ses pièces et comment la création musicale trouve une place dans son quotidien, tout entièrement imprégné par la musique.
De PATRIS Aurore .
Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
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English :
L’événement Evènement Emeraude Cinéma Chimères Dinard a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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