Evènement Emeraude Cinéma Chimères Emeraude Cinémas Dinard

Dinard

Evènement Emeraude Cinéma Chimères

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Chimères .

En présence de la réalisatrice Aurore Patris et du musicologue et chef d’orchestre Patrick Otto.

Patrick Otto est chercheur, musicien et musicologue. Sa vie est rythmée par ses cours, ses concerts et les moments où il se met à écrire. Il nous livre comment il procède pour composer ses pièces et comment la création musicale trouve une place dans son quotidien, tout entièrement imprégné par la musique.

De PATRIS Aurore .

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Evènement Emeraude Cinéma Chimères Dinard a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme