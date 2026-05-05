Exposition Les années folles de Dinard 1920 1930 Manoir de Port Breton Dinard

Dinard

Exposition Les années folles de Dinard 1920 1930

Manoir de Port Breton Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-01

Exposition Les Années Folles réalisée par l’association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard Rance Emeraude.

35 panneaux consacrés aux années 1920 à 1930 autour du tourisme balnéaire, de l’art de vivre, des fêtes, de l’architecture, des personnalités marquantes, des loisirs et du sport à Dinard pendant les Années Folles 8 vitrines avec des documents et objets jamais exposés par H&P Le bureau et la chaise roulante du maire Paul Crolard 4 maquettes exceptionnelles Casino Balneum, Casino High-Life et Hôtel des Terrasses, Crystal, Hôtel Royal et Grand Casino.

Venez plonger dans l’univers des Années Folles de Dinard !

Informations pratiques

Lieu Manoir de Port Breton

Tous les jours– 15h à 19h 22 MAI au 5 AOÛT 2026

Entrée 5 € GRATUITÉ pour les moins de 18 ans et personnes à mobilité réduite

AFFICHE 5 € en vente à la BOUTIQUE H&P sur place et au Chalet du Marché .

Manoir de Port Breton Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 95 82

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English :

L’événement Exposition Les années folles de Dinard 1920 1930 Dinard a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme