Exposition Les années folles de Dinard 1920 1930 Manoir de Port Breton Dinard
Exposition Les années folles de Dinard 1920 1930 Manoir de Port Breton Dinard mercredi 1 juillet 2026.
Dinard
Exposition Les années folles de Dinard 1920 1930
Manoir de Port Breton Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-01
Exposition Les Années Folles réalisée par l’association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard Rance Emeraude.
35 panneaux consacrés aux années 1920 à 1930 autour du tourisme balnéaire, de l’art de vivre, des fêtes, de l’architecture, des personnalités marquantes, des loisirs et du sport à Dinard pendant les Années Folles 8 vitrines avec des documents et objets jamais exposés par H&P Le bureau et la chaise roulante du maire Paul Crolard 4 maquettes exceptionnelles Casino Balneum, Casino High-Life et Hôtel des Terrasses, Crystal, Hôtel Royal et Grand Casino.
Venez plonger dans l’univers des Années Folles de Dinard !
Informations pratiques
Lieu Manoir de Port Breton
Tous les jours– 15h à 19h 22 MAI au 5 AOÛT 2026
Entrée 5 € GRATUITÉ pour les moins de 18 ans et personnes à mobilité réduite
AFFICHE 5 € en vente à la BOUTIQUE H&P sur place et au Chalet du Marché .
Manoir de Port Breton Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 95 82
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English :
L’événement Exposition Les années folles de Dinard 1920 1930 Dinard a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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