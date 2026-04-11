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Ciné-goûter Planètes Place Dinan Le Croisic

Ciné-goûter Planètes Place Dinan Le Croisic mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Place Dinan

Adresse : Cinéma Le Hublot

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Le Croisic

Ciné-goûter Planètes

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Planètes
Ciné-goûter

Tout public 1h16 De Momoko Seto Science fiction, Animation

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos.
Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce.   .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lehublotserviceclients@gmail.com

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English :

L’événement Ciné-goûter Planètes Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44

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