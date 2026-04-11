Ciné-goûter Planètes Place Dinan Le Croisic

Le Croisic

Ciné-goûter Planètes

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Planètes

Ciné-goûter

Tout public 1h16 De Momoko Seto Science fiction, Animation

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos.

Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce. .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-goûter Planètes Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44