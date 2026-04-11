Ciné-goûter Planètes Place Dinan Le Croisic
Ciné-goûter Planètes Place Dinan Le Croisic mercredi 15 avril 2026.
Le Croisic
Ciné-goûter Planètes
Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Planètes
Ciné-goûter
Tout public 1h16 De Momoko Seto Science fiction, Animation
Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos.
Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce. .
Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
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English :
L’événement Ciné-goûter Planètes Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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