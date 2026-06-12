Ciné-goûter pour les enfants Saint-Lary-Soulan
Ciné-goûter pour les enfants Saint-Lary-Soulan jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Ciné-goûter pour les enfants
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Offrez-vous un moment de détente et de convivialité en famille dans le confort de nos salles de cinéma. Les enfants pourront profiter d’un goûter offert à partir de 16h, avant de partager ensemble la séance de cinéma qui débutera vers 16h45.
Un rendez-vous idéal pour passer un agréable après-midi en famille, entre gourmandise et découverte sur grand écran.
Programmation des films en cours d’élaboration.
Enfant 4€ Adulte 5€. Espace Lumière. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Treat yourself and your family to a moment of relaxation and conviviality in the comfort of our cinemas. Children can enjoy a complimentary snack from 4pm onwards, before joining in the film show at 4:45pm.
It’s the perfect way to spend a pleasant afternoon with your family, enjoying a delicious snack and discovering new things on the big screen.
Film schedule under development.
L’événement Ciné-goûter pour les enfants Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65
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