Saint-Lary-Soulan

Concert à l’église Uku Drum

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Accompagné d’un ukulélé électro-acoustique et d’une batterie électronique, UkuDrum propose un répertoire dynamique mêlant variété française et pop anglaise.

Eglise du village. Libre participation. .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie aurelouron@catholique65.fr

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English :

Accompanied by an electro-acoustic ukulele and electronic drums, UkuDrum offers a dynamic repertoire mixing French variety and English pop.

L’événement Concert à l’église Uku Drum Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65