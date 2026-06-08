Concert à l’église Uku Drum Saint-Lary-Soulan
Concert à l’église Uku Drum Saint-Lary-Soulan mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Concert à l’église Uku Drum
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Accompagné d’un ukulélé électro-acoustique et d’une batterie électronique, UkuDrum propose un répertoire dynamique mêlant variété française et pop anglaise.
Eglise du village. Libre participation. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie aurelouron@catholique65.fr
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English :
Accompanied by an electro-acoustic ukulele and electronic drums, UkuDrum offers a dynamic repertoire mixing French variety and English pop.
L’événement Concert à l’église Uku Drum Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65
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