Saint-Lary-Soulan

Ciné-goûter pour les enfants

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Offrez-vous un moment de détente et de convivialité en famille dans le confort de nos salles de cinéma. Les enfants pourront profiter d’un goûter offert à partir de 16h, avant de partager ensemble la séance de cinéma qui débutera vers 16h45.

Un rendez-vous idéal pour passer un agréable après-midi en famille, entre gourmandise et découverte sur grand écran.

Programmation des films en cours d’élaboration.

Enfant 4€ Adulte 5€. Espace Lumière. .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Treat yourself and your family to a moment of relaxation and conviviality in the comfort of our cinemas. Children can enjoy a complimentary snack from 4pm onwards, before joining in the film show at 4:45pm.

It’s the perfect way to spend a pleasant afternoon with your family, enjoying a delicious snack and discovering new things on the big screen.

Film schedule under development.

L’événement Ciné-goûter pour les enfants Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65