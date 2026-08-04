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AGENDA · Pontarlier

Ciné Kid Edmond et Lucy, la foret c’est l’aventure Cinéma Olympia Pontarlier

dimanche 7 mars 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 7 mars 2027
Fin
dimanche 7 mars 2027
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Ciné Kid Edmond et Lucy, la foret c’est l’aventure

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 11:00:00
fin : 2027-03-07 11:55:00

Date(s) :
2027-03-07 2027-03-14 2027-03-21

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Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid Edmond et Lucy, la foret c’est l’aventure

L’événement Ciné Kid Edmond et Lucy, la foret c’est l’aventure Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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