Ciné Kid Edmond et Lucy, la foret c’est l’aventure Cinéma Olympia Pontarlier
dimanche 7 mars 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné Kid Edmond et Lucy, la foret c’est l’aventure
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 11:00:00
fin : 2027-03-07 11:55:00
Date(s) :
2027-03-07 2027-03-14 2027-03-21
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Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Ciné Kid Edmond et Lucy, la foret c’est l’aventure
L’événement Ciné Kid Edmond et Lucy, la foret c’est l’aventure Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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