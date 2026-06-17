Pontarlier

Concert des Petites Estivales

Grand Cours Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Organisé par la ville de Pontarlier.

Le concert des Petites Estivales accueillera cette année le groupe Nadamas groupe de chanson française festive. Callbox assurera la première partie ! Buvette et petite restauration sur place. Repli sous la halle en cas de pluie. .

Grand Cours Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 culture@ville-pontarlier.com

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English : Concert des Petites Estivales

L’événement Concert des Petites Estivales Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS