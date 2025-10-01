Le Chat peintre Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier
mercredi 29 juillet 2026 · Musée d'Art et d'Histoire de Pontarlier · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Le Chat peintre
Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Dans un royaume figé par le réalisme, un chat ose peindre l’imaginaire et se retrouve emprisonné pour sa créativité. Grâce à la jeune Yana, ses œuvres prennent vie et libère peu à peu les esprits.
Un conte poétique et engagé qui célèbre la puissance de l’imagination et la liberté de créer.
Présenté par la Compagnie Nord Théâtre.
Pour les enfants à partir de 5 ans. .
Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com
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English : Le Chat peintre
L’événement Le Chat peintre Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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