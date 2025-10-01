Le Chat peintre Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Le Chat peintre

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Dans un royaume figé par le réalisme, un chat ose peindre l’imaginaire et se retrouve emprisonné pour sa créativité. Grâce à la jeune Yana, ses œuvres prennent vie et libère peu à peu les esprits.

Un conte poétique et engagé qui célèbre la puissance de l’imagination et la liberté de créer.

Présenté par la Compagnie Nord Théâtre.

Pour les enfants à partir de 5 ans. .

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com

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English : Le Chat peintre

L’événement Le Chat peintre Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS