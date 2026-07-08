Informations pratiques

Pontarlier

Spectacle Art en Chapelles En cuisine

Chapelle de l’hôpital Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29 21:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Organisé par l’association Art en Chapelle.

Concert du Groupe “Une grange à Fondremand”

En cuisine !

Entrée gratuite .

Chapelle de l’hôpital Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com

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English :

L’événement Spectacle Art en Chapelles En cuisine Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS