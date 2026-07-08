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AGENDA · Pontarlier

Spectacle Art en Chapelles En cuisine Pontarlier

mercredi 29 juillet 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Chapelle de l'hôpital
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Spectacle Art en Chapelles En cuisine

Chapelle de l’hôpital Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 21:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Organisé par l’association Art en Chapelle.
Concert du Groupe “Une grange à Fondremand”
En cuisine !
Entrée gratuite   .

Chapelle de l’hôpital Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@artenchapelles.com

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English :

L’événement Spectacle Art en Chapelles En cuisine Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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