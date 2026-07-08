AGENDA · Pontarlier
Spectacle Art en Chapelles En cuisine Pontarlier
mercredi 29 juillet 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Spectacle Art en Chapelles En cuisine
Chapelle de l’hôpital Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 21:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Organisé par l’association Art en Chapelle.
Concert du Groupe “Une grange à Fondremand”
En cuisine !
Entrée gratuite .
Chapelle de l’hôpital Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com
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English :
L’événement Spectacle Art en Chapelles En cuisine Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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