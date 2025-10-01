Pontarlier

Stage international de danse 2026

Salle des Capucins Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-03

Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.

Depuis plus de 40 ans, la MJC des Capucins-Centre Berlioz propose un stage de danses individuelles et de couple, sur une durée de 5 jours, avec des danses à la carte, tous les jours de nouveaux ateliers ouverts à tous! Les plannings, horaires et tarifs sur le site. Places limitées. Inscriptions sur le site ou à l’accueil de la MJC des Capucins. .

Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 09 mjcdescapucins@wanadoo.fr

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English : Stage international de danse 2026

L’événement Stage international de danse 2026 Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS