Stage international de danse 2026 Pontarlier
Stage international de danse 2026 Pontarlier lundi 3 août 2026.
Pontarlier
Stage international de danse 2026
Salle des Capucins Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-03
Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.
Depuis plus de 40 ans, la MJC des Capucins-Centre Berlioz propose un stage de danses individuelles et de couple, sur une durée de 5 jours, avec des danses à la carte, tous les jours de nouveaux ateliers ouverts à tous! Les plannings, horaires et tarifs sur le site. Places limitées. Inscriptions sur le site ou à l’accueil de la MJC des Capucins. .
Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 09 mjcdescapucins@wanadoo.fr
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English : Stage international de danse 2026
L’événement Stage international de danse 2026 Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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