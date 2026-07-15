UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontarlier

Braderie de la Médiathèque Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

samedi 1 août 2026 · Médiathèque de Pontarlier · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Médiathèque de Pontarlier
Adresse
69 Rue de la République
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif

Pontarlier

Braderie de la Médiathèque

Médiathèque de Pontarlier 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Retrouvez l’équipe de la médiathèque pendant la grande braderie ! Vous pourrez (re)découvrir et acheter certains documents issus de nos collections qui ont dû laisser leur place à d’autres. Et il y a du choix !   .

Médiathèque de Pontarlier 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie de la Médiathèque

L’événement Braderie de la Médiathèque Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)