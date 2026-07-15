Braderie de la Médiathèque Médiathèque de Pontarlier Pontarlier
samedi 1 août 2026 · Médiathèque de Pontarlier · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Braderie de la Médiathèque
Médiathèque de Pontarlier 69 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Retrouvez l’équipe de la médiathèque pendant la grande braderie ! Vous pourrez (re)découvrir et acheter certains documents issus de nos collections qui ont dû laisser leur place à d’autres. Et il y a du choix ! .
Médiathèque de Pontarlier 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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English : Braderie de la Médiathèque
L’événement Braderie de la Médiathèque Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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