L’art des vitraux Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier

Pontarlier

L’art des vitraux

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

En compagnie de Sophie Moutarlier-Desseigne, artiste verrier, plongez dans l’univers fascinant du vitrail ! Elle vous dévoilera son métier et vous fera découvrir avec passion, les techniques Tiffany et du vitrail au plomb.

À partir de 10 ans. .

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com

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English : L’art des vitraux

L’événement L’art des vitraux Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS