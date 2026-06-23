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L’art des vitraux Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier

L’art des vitraux Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Musée d'Art et d'Histoire de Pontarlier
Adresse
2 Place d'Arçon
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

L’art des vitraux

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

En compagnie de Sophie Moutarlier-Desseigne, artiste verrier, plongez dans l’univers fascinant du vitrail ! Elle vous dévoilera son métier et vous fera découvrir avec passion, les techniques Tiffany et du vitrail au plomb.
À partir de 10 ans.   .

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16  contact-musee@ville-pontarlier.com

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English : L’art des vitraux

L’événement L’art des vitraux Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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