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AGENDA · Pontarlier

Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME La Tisanerie Pontarlier

samedi 1 août 2026 · La Tisanerie · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Tisanerie
Adresse
2 Rue Notre-Dame
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Organisée par La Tisanerie.
Photographe (amatrice), je fais partie du club Haut Doubs Déclic de Pontarlier. Avec un appareil photo autour du cou, je regarde le monde qui m’entoure avec plus d’intensité et d’attention afin de capter et d’immortaliser une ambiance, une tranche de vie, en fait l’instant présent. Véronique   .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 90 42 29 

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English : Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME

L’événement Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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