Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME La Tisanerie Pontarlier
samedi 1 août 2026 · La Tisanerie · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Organisée par La Tisanerie.
Photographe (amatrice), je fais partie du club Haut Doubs Déclic de Pontarlier. Avec un appareil photo autour du cou, je regarde le monde qui m’entoure avec plus d’intensité et d’attention afin de capter et d’immortaliser une ambiance, une tranche de vie, en fait l’instant présent. Véronique .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 90 42 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME
L’événement Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Dessin et perspective Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 15 juillet 2026
- Mercredis de l’été à la piscine ! Place Zarautz Pontarlier 15 juillet 2026
- Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier 17 juillet 2026
- L’art des vitraux Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 25 juillet 2026
- Le Chat peintre Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 29 juillet 2026