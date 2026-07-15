Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME La Tisanerie Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Organisée par La Tisanerie.

Photographe (amatrice), je fais partie du club Haut Doubs Déclic de Pontarlier. Avec un appareil photo autour du cou, je regarde le monde qui m’entoure avec plus d’intensité et d’attention afin de capter et d’immortaliser une ambiance, une tranche de vie, en fait l’instant présent. Véronique .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 90 42 29

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English : Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME

L’événement Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS