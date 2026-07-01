Informations pratiques

Pontarlier

Visite commentée de la ville de Pontarlier

Rdv à l’Office de Tourisme Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Organisée par l’Office de Tourisme Pays du Haut-Doubs.

Partez à la découverte de Pontarlier, ville authentique et de caractère. Laissez vous séduire par son histoire, ses ruelles, ses monuments et son église.

Sur réservation en ligne (places limitées). .

Rdv à l’Office de Tourisme Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 pontarlier@destination-hautdoubs.com

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English : Visite commentée de la ville de Pontarlier

L’événement Visite commentée de la ville de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS