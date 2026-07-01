UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontarlier

Visite commentée de la ville de Pontarlier Pontarlier

jeudi 23 juillet 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Rdv à l'Office de Tourisme
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Visite commentée de la ville de Pontarlier

Rdv à l’Office de Tourisme Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Organisée par l’Office de Tourisme Pays du Haut-Doubs.
Partez à la découverte de Pontarlier, ville authentique et de caractère. Laissez vous séduire par son histoire, ses ruelles, ses monuments et son église.
Sur réservation en ligne (places limitées).   .

Rdv à l’Office de Tourisme Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33  pontarlier@destination-hautdoubs.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée de la ville de Pontarlier

L’événement Visite commentée de la ville de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)