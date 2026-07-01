Visite commentée de la ville de Pontarlier Pontarlier
jeudi 23 juillet 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Visite commentée de la ville de Pontarlier
Rdv à l’Office de Tourisme Pontarlier Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Organisée par l’Office de Tourisme Pays du Haut-Doubs.
Partez à la découverte de Pontarlier, ville authentique et de caractère. Laissez vous séduire par son histoire, ses ruelles, ses monuments et son église.
Sur réservation en ligne (places limitées). .
Rdv à l’Office de Tourisme Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 pontarlier@destination-hautdoubs.com
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English : Visite commentée de la ville de Pontarlier
L’événement Visite commentée de la ville de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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