UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dessin et perspective Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier

Dessin et perspective Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Musée d'Art et d'Histoire de Pontarlier
Adresse
2 Place d'Arçon
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Dessin et perspective

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Avec Maxime Peroz, illustrateur de BD, explorez une approche fascinante où le dessin prend volume ! Il vous guidera pour transformer vos créations 2D en formes 3D. Un atelier où vos traits s’animent, prennent de la profondeur et ouvrent la porte à de nouveaux mondes graphiques.
Pour tous.   .

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16  contact-musee@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dessin et perspective

L’événement Dessin et perspective Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)