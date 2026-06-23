Dessin et perspective Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier

Pontarlier

Dessin et perspective

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Avec Maxime Peroz, illustrateur de BD, explorez une approche fascinante où le dessin prend volume ! Il vous guidera pour transformer vos créations 2D en formes 3D. Un atelier où vos traits s’animent, prennent de la profondeur et ouvrent la porte à de nouveaux mondes graphiques.

Pour tous. .

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com

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English : Dessin et perspective

L’événement Dessin et perspective Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS