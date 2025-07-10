Les greniers Saint-Pierre Pontarlier
Les greniers Saint-Pierre Pontarlier dimanche 5 juillet 2026.
Les greniers Saint-Pierre
Place Saint-Pierre Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-05
Organisé par Commerces Pontarlier Centre.
Venez chiner les bonnes affaires parmi les 150 exposants.
Petite restauration sur place.
Inscription obligatoire pour les exposants. .
Place Saint-Pierre Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 39 03
