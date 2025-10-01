Conférence nature avec Pablo Behague Librairie Le Temps d’un Livre Pontarlier
Conférence nature avec Pablo Behague Librairie Le Temps d’un Livre Pontarlier jeudi 11 juin 2026.
Pontarlier
Conférence nature avec Pablo Behague
Librairie Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 20:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Organisé par la librairie Le Temps d’un Livre.
Conférence Nature avec Pablo Behague auteur des deux livres le chêne et le pommier aux éditions Delachaux sur l’histoire culturelle, imaginaire et le symbolisme des arbres.
Entrée libre. .
Librairie Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 contact@letempsdunlivre-pontarlier.fr
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English : Conférence nature avec Pablo Behague
L’événement Conférence nature avec Pablo Behague Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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