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Conférence nature avec Pablo Behague Librairie Le Temps d’un Livre Pontarlier

Conférence nature avec Pablo Behague Librairie Le Temps d’un Livre Pontarlier jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Librairie Le Temps d'un Livre

Adresse : 10 Rue Tissot

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Conférence nature avec Pablo Behague

Librairie Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 20:30:00

Date(s) :
2026-06-11

Organisé par la librairie Le Temps d’un Livre.
Conférence Nature avec Pablo Behague auteur des deux livres le chêne et le pommier aux éditions Delachaux sur l’histoire culturelle, imaginaire et le symbolisme des arbres.
Entrée libre.   .

Librairie Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68  contact@letempsdunlivre-pontarlier.fr

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English : Conférence nature avec Pablo Behague

L’événement Conférence nature avec Pablo Behague Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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