Récréalivre Tout en couleur Pontarlier
Récréalivre Tout en couleur Pontarlier mercredi 27 mai 2026.
Pontarlier
Récréalivre Tout en couleur
Kiosque du Petit Cours en cas de beau temps, salle Malfroy (annexe des Annonciades) en cas de pluie Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Dans le cadre du festival couleurs urbaines, venez jouer avec la couleur ! Public familial. Entrée libre. .
Kiosque du Petit Cours en cas de beau temps, salle Malfroy (annexe des Annonciades) en cas de pluie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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English : Récréalivre Tout en couleur
L’événement Récréalivre Tout en couleur Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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