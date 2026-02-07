Pontarlier

Récréalivre Tout en couleur

Kiosque du Petit Cours en cas de beau temps, salle Malfroy (annexe des Annonciades) en cas de pluie Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Dans le cadre du festival couleurs urbaines, venez jouer avec la couleur ! Public familial. Entrée libre. .

Kiosque du Petit Cours en cas de beau temps, salle Malfroy (annexe des Annonciades) en cas de pluie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récréalivre Tout en couleur

L’événement Récréalivre Tout en couleur Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS