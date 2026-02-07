Festival Couleur Urbaine Inauguration Graff monumental Pontarlier
Festival Couleur Urbaine Inauguration Graff monumental Pontarlier jeudi 28 mai 2026.
Pontarlier
Festival Couleur Urbaine Inauguration Graff monumental
1 Rue des Déportés Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Organisé par la Ville de Pontarlier Service Jeunesse
une fresque XXL prendra vie au 1 rue des Déportés, sur la façade de l’immeuble des CRL ! Assistez à l’inauguration et découvrez cette création urbaine grand format. .
1 Rue des Déportés Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 54 jeunesse@ville-pontarlier.com
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English : Festival Couleur Urbaine Inauguration Graff monumental
L’événement Festival Couleur Urbaine Inauguration Graff monumental Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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