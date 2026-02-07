Pontarlier

Festival Couleur Urbaine Inauguration Graff monumental

1 Rue des Déportés Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Organisé par la Ville de Pontarlier Service Jeunesse

une fresque XXL prendra vie au 1 rue des Déportés, sur la façade de l’immeuble des CRL ! Assistez à l’inauguration et découvrez cette création urbaine grand format. .

1 Rue des Déportés Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 54 jeunesse@ville-pontarlier.com

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English : Festival Couleur Urbaine Inauguration Graff monumental

L’événement Festival Couleur Urbaine Inauguration Graff monumental Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS