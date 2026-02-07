Rencontre Conférence Solution vélo Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Pontarlier

Rencontre Conférence Solution vélo

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Organisé par Selle Vous Plait Vélo et Le Temps d’un livre.

Cécile Pernot-Burdet et Valéry Pernot présenteront leur livre, une enquête dessinée pour donner envie de pédaler ! Un documentaire illustré qui interroge en profondeur l’écosystème vélo, dans laquelle ils exposent les enjeux sociologiques, économiques et climatiques liés à ce mode de déplacement. Entrée libre. .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 39 10 26 svp25@gmx.com

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English : Rencontre Conférence Solution vélo

L’événement Rencontre Conférence Solution vélo Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS