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Rencontre Conférence Solution vélo Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Rencontre Conférence Solution vélo Théâtre Bernard Blier Pontarlier jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Théâtre Bernard Blier

Adresse : 5 Rue de la Halle

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Rencontre Conférence Solution vélo

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Organisé par Selle Vous Plait Vélo et Le Temps d’un livre.
Cécile Pernot-Burdet et Valéry Pernot présenteront leur livre, une enquête dessinée pour donner envie de pédaler ! Un documentaire illustré qui interroge en profondeur l’écosystème vélo, dans laquelle ils exposent les enjeux sociologiques, économiques et climatiques liés à ce mode de déplacement. Entrée libre.   .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 39 10 26  svp25@gmx.com

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English : Rencontre Conférence Solution vélo

L’événement Rencontre Conférence Solution vélo Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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