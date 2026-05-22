Journée petite enfance et temps d’échanges Pontarlier
Journée petite enfance et temps d’échanges Pontarlier samedi 13 juin 2026.
Pontarlier
Journée petite enfance et temps d’échanges
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Temps d’échanges en soirée le jeudi 11 juin pour les parents sur le théme être parent à l’ére du numérique 0/6ans avec le Dr Ducanda salle des capucins.
Journée à destination des familles le samedi 13 juin où divers ateliers sont proposés (0/10ans) éveil musical, peinture, contes à l’Espace Pourny.
Organisé par le Relais Petite Enfance, les structures d’accueil des jeunes enfants du CCAS de Pontarlier et différents partenaires du secteur. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49 relaispetiteenfance@villepontarlier.com
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English : Journée petite enfance et temps d’échanges
L’événement Journée petite enfance et temps d’échanges Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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