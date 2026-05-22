Présentation de la lithothérapie La Tisanerie Pontarlier

Pontarlier

Présentation de la lithothérapie

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Organisé par La Tisanerie.

Présence au sein de la tisanerie pour apporter mes conseils, mon expérience et mon savoir-faire en lithothérapie. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, être guidées, conseillées sur les pierres qui pourraient les accompagner. L’énergie des pierres au servie de votre bien-être .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 84 10 04 lithocaline@gmail.com

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English : Présentation de la lithothérapie

L’événement Présentation de la lithothérapie Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS