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La médiathèque à la Journée petite enfance Pontarlier

La médiathèque à la Journée petite enfance Pontarlier samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle Pourny

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

La médiathèque à la Journée petite enfance

Salle Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Des histoires pour les petites z’oreilles à découvrir pour toute la famille !
Entrée libre.   .

Salle Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 

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English : La médiathèque à la Journée petite enfance

L’événement La médiathèque à la Journée petite enfance Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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