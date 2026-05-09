La médiathèque à la Journée petite enfance Pontarlier
La médiathèque à la Journée petite enfance Pontarlier samedi 13 juin 2026.
Pontarlier
La médiathèque à la Journée petite enfance
Salle Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Des histoires pour les petites z’oreilles à découvrir pour toute la famille !
Entrée libre. .
Salle Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
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English : La médiathèque à la Journée petite enfance
L’événement La médiathèque à la Journée petite enfance Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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