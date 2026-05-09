Pontarlier

La médiathèque à la Journée petite enfance

Salle Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Des histoires pour les petites z’oreilles à découvrir pour toute la famille !

Entrée libre. .

Salle Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

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English : La médiathèque à la Journée petite enfance

L’événement La médiathèque à la Journée petite enfance Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS