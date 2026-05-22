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Accordez-nous le temps Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier

Accordez-nous le temps Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier samedi 13 juin 2026.

Lieu : Auditorium P. Martin Conservatoire

Adresse : 10 Place Jules Pagnier

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Accordez-nous le temps

Auditorium P. Martin Conservatoire 10 Place Jules Pagnier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Proposé par le conservatoire Elie Dupont.
Venez partager un moment musical coloré dans le temps avec les élèves de violon et l’orchestre Les petits chevalets du Conservatoire dirigés par Laurence Erard. Le temps d’un film, le temps d’une comptine, le temps d’un rock…   .

Auditorium P. Martin Conservatoire 10 Place Jules Pagnier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89  conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Accordez-nous le temps

L’événement Accordez-nous le temps Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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