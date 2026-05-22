Accordez-nous le temps Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier

Pontarlier

Accordez-nous le temps

Auditorium P. Martin Conservatoire 10 Place Jules Pagnier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Proposé par le conservatoire Elie Dupont.

Venez partager un moment musical coloré dans le temps avec les élèves de violon et l’orchestre Les petits chevalets du Conservatoire dirigés par Laurence Erard. Le temps d’un film, le temps d’une comptine, le temps d’un rock… .

Auditorium P. Martin Conservatoire 10 Place Jules Pagnier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Accordez-nous le temps

L’événement Accordez-nous le temps Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS