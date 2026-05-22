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Art en Chapelles Julien Dicrit Pontarlier

Art en Chapelles Julien Dicrit Pontarlier dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Chapelle de l'Espérance

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Art en Chapelles Julien Dicrit

Chapelle de l’Espérance Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Art en chapelles ou quand les artistes contemporains dialoguent avec les sites religieux du Haut Doubs forestier. Le FRAC Franche Comté propose Julien Discrit à la chapelle de l’Espérance et aussi dans 9 autres sites. Vous trouverez notre dépliant guide tous les renseignements dans les bureaux de l’Office de Tourisme.   .

Chapelle de l’Espérance Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 91  artenchapelles@gmail.com

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English : Art en Chapelles Julien Dicrit

L’événement Art en Chapelles Julien Dicrit Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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