Pontarlier

Art en Chapelles Julien Dicrit

Chapelle de l’Espérance Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Art en chapelles ou quand les artistes contemporains dialoguent avec les sites religieux du Haut Doubs forestier. Le FRAC Franche Comté propose Julien Discrit à la chapelle de l’Espérance et aussi dans 9 autres sites. Vous trouverez notre dépliant guide tous les renseignements dans les bureaux de l’Office de Tourisme. .

Chapelle de l’Espérance Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 91 artenchapelles@gmail.com

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English : Art en Chapelles Julien Dicrit

L’événement Art en Chapelles Julien Dicrit Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS