Pontarlier

Les histoires du kiosque

Kiosque à la Ponta’Beach Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Venez écouter des histoires racontées par l’équipe de la Médiathèque de Pontarlier ! À partir de 3 ans. .

Kiosque à la Ponta’Beach Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

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English : Les histoires du kiosque

L’événement Les histoires du kiosque Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS