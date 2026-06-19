Les histoires du kiosque Pontarlier
Les histoires du kiosque Pontarlier jeudi 9 juillet 2026.
Pontarlier
Les histoires du kiosque
Kiosque à la Ponta’Beach Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Venez écouter des histoires racontées par l’équipe de la Médiathèque de Pontarlier ! À partir de 3 ans. .
Kiosque à la Ponta’Beach Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
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English : Les histoires du kiosque
L’événement Les histoires du kiosque Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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