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Atelier mécanique vélo participatif Pontarlier

Atelier mécanique vélo participatif Pontarlier samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 6 rue du stand

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Atelier mécanique vélo participatif

6 rue du stand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Organisé par l’Association Selle Vous Plait.
Pour se préparer à voyager cet été La mécanique en voyage. Réparation libre sous les conseils de bénévoles formé.e.s à la mécanique vélo. Outils et matériel spécifiques mis à disposition. Conseils techniques, échanges, convivialité et bonne humeur au rendez vous.   .

6 rue du stand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 83 80 96  svp25@gmx.com

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English : Atelier mécanique vélo participatif

L’événement Atelier mécanique vélo participatif Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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