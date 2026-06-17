Atelier mécanique vélo participatif Pontarlier
Atelier mécanique vélo participatif Pontarlier samedi 4 juillet 2026.
Pontarlier
Atelier mécanique vélo participatif
6 rue du stand Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Organisé par l’Association Selle Vous Plait.
Pour se préparer à voyager cet été La mécanique en voyage. Réparation libre sous les conseils de bénévoles formé.e.s à la mécanique vélo. Outils et matériel spécifiques mis à disposition. Conseils techniques, échanges, convivialité et bonne humeur au rendez vous. .
6 rue du stand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 83 80 96 svp25@gmx.com
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English : Atelier mécanique vélo participatif
L’événement Atelier mécanique vélo participatif Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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