Un soir, une œuvre La mort du Colonel Achilli de Robert Bouroult Pontarlier
Un soir, une œuvre La mort du Colonel Achilli de Robert Bouroult Pontarlier mercredi 24 juin 2026.
Pontarlier
Un soir, une œuvre La mort du Colonel Achilli de Robert Bouroult
Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24 19:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.
Découvrez les dessins préparatoires de l’œuvre “La mort du Colonel Achilli”, témoins du processus créatif de Robert-André Bouroult. Cette présentation sera l’occasion d’explorer les étapes de réalisation de l’œuvre, son contexte et d’échanger autour de la vie et du parcours de l’artiste. .
Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
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English : Un soir, une œuvre La mort du Colonel Achilli de Robert Bouroult
L’événement Un soir, une œuvre La mort du Colonel Achilli de Robert Bouroult Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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