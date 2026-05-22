Pontarlier

Ponta’beach 2026

Parc du Grand Cours Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Retrouver la nouvelle édition de la Ponta’Beach en famille, entre amis et venez passer un moment de détente et de convivialité ! Au programme un espace petite enfance, des terrains de sable et multisports, des structures gonflables et accrobatiques. Buvette et petite restauration sur place.

Programme des animations sportives en ligne sur le site de la ville de Pontarlier. .

Parc du Grand Cours Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 23 service.sports@ville-pontarlier.com

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English : Ponta’beach 2026

L’événement Ponta’beach 2026 Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS