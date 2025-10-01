Un soir, une œuvre Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier

Pontarlier

Un soir, une œuvre

Musée Municipal de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Découvrez les dessins préparatoires de l’œuvre “La mort du Colonel Achilli”, témoins du processus créatif de Robert-André Bouroult. Cette présentation sera l’occasion d’explorer les étapes de réalisation de l’œuvre, son contexte et d’échanger autour de la vie et du parcours de l’artiste.

À partir de 15 ans. .

Musée Municipal de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com

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English : Un soir, une œuvre

L’événement Un soir, une œuvre Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS