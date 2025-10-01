Un soir, une œuvre Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier
Un soir, une œuvre Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier mercredi 24 juin 2026.
Pontarlier
Un soir, une œuvre
Musée Municipal de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24 20:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Découvrez les dessins préparatoires de l’œuvre “La mort du Colonel Achilli”, témoins du processus créatif de Robert-André Bouroult. Cette présentation sera l’occasion d’explorer les étapes de réalisation de l’œuvre, son contexte et d’échanger autour de la vie et du parcours de l’artiste.
À partir de 15 ans. .
Musée Municipal de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com
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English : Un soir, une œuvre
L’événement Un soir, une œuvre Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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