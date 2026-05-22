Pontarlier

Cérémonie des diplômes

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24 20:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Proposé par le conservatoire Elie Dupont.

Les élèves diplômés du Conservatoire sont célébrés en musique, accompagnés par l’Orchestre Opus One dirigé par Pierre Lecomte et l’Orchestre Tutti Corde dirigé par Pierre Tréfeil. Un moment d’émotion pour saluer leur parcours et leur talent ! .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Cérémonie des diplômes

L’événement Cérémonie des diplômes Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS