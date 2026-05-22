Cérémonie des diplômes Pontarlier
Cérémonie des diplômes Pontarlier mercredi 24 juin 2026.
Pontarlier
Cérémonie des diplômes
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24 20:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Proposé par le conservatoire Elie Dupont.
Les élèves diplômés du Conservatoire sont célébrés en musique, accompagnés par l’Orchestre Opus One dirigé par Pierre Lecomte et l’Orchestre Tutti Corde dirigé par Pierre Tréfeil. Un moment d’émotion pour saluer leur parcours et leur talent ! .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cérémonie des diplômes
L’événement Cérémonie des diplômes Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Audition voix Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier 22 mai 2026
- Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat Place René Pourny Pontarlier 22 mai 2026
- Atelier lithothérapie parents/enfants La Tisanerie Pontarlier 23 mai 2026
- Fête du vélo, Parc des Ouillons skate Park Pontarlier, Pontarlier 23 mai 2026
- Fête du Vélo Pontarlier 23 mai 2026