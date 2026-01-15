Fête de la musique Pontarlier

Fête de la musique

Organisé par la ville de Pontarlier.

Faites de la musique ! Rendez-vous au centre-ville de Pontarlier. Programmation en cours de préparation.

Petites restaurations et buvettes seront mises en place. .

Centre-ville Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

