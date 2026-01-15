Fête de la musique Pontarlier
Fête de la musique Pontarlier dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
Centre-ville Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
2026-06-21
Organisé par la ville de Pontarlier.
Faites de la musique ! Rendez-vous au centre-ville de Pontarlier. Programmation en cours de préparation.
Petites restaurations et buvettes seront mises en place. .
Centre-ville Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Fête de la musique
