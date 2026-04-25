Julien Doré le Dernier Pestacle Cinéma Olympia Pontarlier
Julien Doré le Dernier Pestacle Cinéma Olympia Pontarlier jeudi 2 juillet 2026.
Pontarlier
Julien Doré le Dernier Pestacle
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:40:00
fin : 2026-07-02 22:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir ou redécouvrir le Dernier Pestacle de Julien Doré qui sera retransmis le Jeudi 2 Juillet à 20h40
Tarif Unique 19€ Places disponibles dès à présent
Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré est diffusé en exclusivité au cinéma pour une soirée unique. Un spectacle monumental. Une scénographie spectaculaire et immersive. .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Julien Doré le Dernier Pestacle
L’événement Julien Doré le Dernier Pestacle Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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