Julien Doré le Dernier Pestacle Cinéma Olympia Pontarlier

Pontarlier

Julien Doré le Dernier Pestacle

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:40:00

fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir ou redécouvrir le Dernier Pestacle de Julien Doré qui sera retransmis le Jeudi 2 Juillet à 20h40

Tarif Unique 19€ Places disponibles dès à présent

Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré est diffusé en exclusivité au cinéma pour une soirée unique. Un spectacle monumental. Une scénographie spectaculaire et immersive. .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Julien Doré le Dernier Pestacle

L’événement Julien Doré le Dernier Pestacle Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS