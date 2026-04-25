Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Julien Doré le Dernier Pestacle Cinéma Olympia Pontarlier

Julien Doré le Dernier Pestacle Cinéma Olympia Pontarlier jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Cinéma Olympia

Adresse : 2 Rue Louis Pergaud

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:40:00

Tarif : 19 19 19 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Julien Doré le Dernier Pestacle

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:40:00
fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir ou redécouvrir le Dernier Pestacle de Julien Doré qui sera retransmis le Jeudi 2 Juillet à 20h40

Tarif Unique 19€ Places disponibles dès à présent

Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré est diffusé en exclusivité au cinéma pour une soirée unique. Un spectacle monumental. Une scénographie spectaculaire et immersive.   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Julien Doré le Dernier Pestacle

L’événement Julien Doré le Dernier Pestacle Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)