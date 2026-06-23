Architecture fantastique Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier

Pontarlier

Architecture fantastique

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Aux côtés de Béchar El Mahfoudi, artiste plasticien , initiez-vous aux secrets du dessin d’architecture Art nouveau. Apprenez à représenter le bâti et laissez libre cours à votre imagination en créant vos propres constructions irréelles !

Pour les enfants de 7 à 10 ans. .

Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com

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English : Architecture fantastique

L’événement Architecture fantastique Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS